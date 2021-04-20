Kızılırmak Deltasındaki su seviyesinde sevindiren artış - Son Dakika

Kızılırmak Deltasındaki su seviyesinde sevindiren artış

20.04.2021 10:32

Kızılırmak Deltasındaki su seviyesinde sevindiren artış Yeterli yağış almadığı için sulak bölgeleri kuruyan Kızılırmak Deltası, Samsun'da son aylarda etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası suya kavuştu.

Kızılırmak Deltasındaki su seviyesinde sevindiren artış

SAMSUN - Yeterli yağış almadığı için sulak bölgeleri kuruyan Kızılırmak Deltası, Samsun'da son aylarda etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası suya kavuştu.

Yaşam ortamlarının çeşitliliği ve barındırdığı hayvan varlığı ile uluslararası öneme sahip bir sulak alan ekosistemi olan UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası; son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi azalan yağışlarla birlikte kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Özellikle 2021 yılının Ocak ayından bugüne kadar etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası deltadaki kurumuş alanlar tekrar suyla doldu. Kuraklığın andıran görüntüler yerini suyla dolmuş alanlara bıraktı.

"Su seviyesi istediğimiz düzeylere gelmiş durumda"

Yağan yağışların tarımsal alandaki su ihtiyacını karşılanması noktasında da güzel sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Ondokuz Mayıs ÜniversitesiZiraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Karadeniz başta olmak üzere ülkemizin belli bölgelerinin ortalamanın üzerinde bir yağış alması bizi umutlandırdı, sevindirdi. Bu noktadan baktığımızda özellikle bizim Samsun'da Kızılırmak Deltası sulak alanımız başta olmak üzere belli bölgelerimizde yeraltı suyu beslemesi önemli şekilde gelişti. Bu da sulak alanlarda ciddi bir gelişim sağladı. Bu durum bizi sevindirdi ve umutlandırdı. Özellikle tarımsal alandaki su ihtiyacının karşılanması noktasında da güzel sonuçlar doğurabilir. Ama bu bizi rehavete düşürmemeli. Biliyoruz ki yaz dönemine girişte eğer yeterli yağış almazsak, kaynaklarımızı doğru kullanmazsak, yine özellikle sulamada ve su ihtiyacını karşılamada sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Ama burada şu anda önemli olan Kızılırmak Deltası'ndaki geçtiğimiz birkaç ay içerisindeki yaşadığımız kuraklık riski ve buna bağlı Kızılırmak Deltası'ndaki suyun çekilmesi problemi şu anda önemli ölçüde giderilmiş durumda. Su seviyesi de istediğimiz düzeylere gelmiş durumda" dedi.

"Suyu her zaman doğru kullanmalıyız"

Mayıs ve haziran aylarında yeterli yağışların alınması durumunda yer altı suyu kaynaklarının beslenmesi için bir avantaj sağlanabileceğini belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bir ay içerisinde sürekli yağan, toprağı süzerek yer altı suyunu besleyen yağış meydana geldi. Bu da özellikle dediğim gibi sulak alanların yeraltı suyu beslenmesinin önünde önemli bir gelişme gösterdi. Bu anlamda da tabii bizim özellikle sulamaya yönelik olarak, yaz dönemine yönelik olarak hem çiftçilerimizi hem su kullanan insanları dikkatli olmaya davet etmemizin sebebi suyu sadece problem olduğunda değil, suyu her zaman doğru kullanmalıyız. Suyu sürekli korumalıyız, suyu geleceğe taşımalıyız. Eğer böyle bir uygulamayı yaygınlaştırabilirsek inşallah belki yaşadığımız süreci belki yaz aylarında yaşamayız" diye konuştu.

"Belli bir kuraklık riski ile karşı karşıyayız" diyen Demir, açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu kuraklık riskinin meydana gelmesi nedeniyle su kaynaklarını doğru kullanarak riskleri biraz daha minimuma indirmiş olabiliriz. Bu anlamda da sevindirici bu yağışların sürmesi. Bu yağışları tarım açısında da önemli olarak değerlendiriyoruz.

Kızılırmak Deltasındaki su seviyesinde sevindiren artış
Kızılırmak Deltasındaki su seviyesinde sevindiren artış
Kızılırmak Deltasındaki su seviyesinde sevindiren artış
Kızılırmak Deltasındaki su seviyesinde sevindiren artış

Bafra Ovası, Samsun, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltasındaki su seviyesinde sevindiren artış - Son Dakika


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