Kızılırmak Hamzalı Sulaması Tamamlandı

Çankırı'da çalışmaları tamamlanan Çankırı Kızılırmak Hamzalı Sulaması ile 95 bin 510 dekar arazinin sulanması sağlanacak.

Çankırı'da çalışmaları tamamlanan Çankırı Kızılırmak Hamzalı Sulaması ile 95 bin 510 dekar arazinin sulanması sağlanacak.



Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Çankırı'ya yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.



Gölsu Projesi kapsamında Çankırı'nın da yatırımlardan faydalandığını ifade eden Aydın, "Çalışmaları tamamlanan Çankırı Kızılırmak Hamzalı Sulaması kapsamında 2019 yılı sulama sezonunda 95 bin 510 dekar zirai arazinin tamamının sulanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı



Bölge insanına tarımsal kalkınmada çağ atlatılacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:



"Modern sulama sistemi ile inşa edilen projenin hayata geçmesi ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır Bölgenin ekonomik potansiyelini hayvancılık ve tarım ürünlerine dayalı etkinlikler oluşturuyor. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tarımsal üretimin arttırılması halinde, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Projenin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 71 milyon 632 bin 500 lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz."

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