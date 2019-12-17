Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika

Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti toplantısı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda Samsun Valisi Osman Kaymak'ın ev sahipliğinde ve başkanlığında gerçekleşti.



Vali Osman Kaymak toplantıda yaptığı konuşmasında, "Su, insan hayatı için büyük önem arz etmektedir. Sivas'ın İmralı İlçesi Kuz Köyünde doğup; Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz ile buluşan Kızılırmak Nehri; bin 355 km uzunluğu ile Türkiye sınırları içerisindeki en uzun nehirdir. Su toplama alanı 78 bin 180 kilometrekare, yıllık su hacmi ise 5 buçuk milyar metreküp olan Kızılırmak havzasının 3 milyon 528 bin 800 hektarlık bölümü ovalık alan niteliğindedir. Kırşehir ve Kırıkkale illerinin tümü, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Çankırı illerinin il merkezleri ve büyük bir kısmı; Niğde, Ankara, Çorum, Sinop, Aksaray ve Samsun illerinin önemli kısımları Kızılırmak Havzası içinde yer almakta olup, ülke topraklarımızın yaklaşık yüzde 11'ini kaplamaktadır" ifadelerini kullandı.



"Kızılırmak Deltası UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine girmiştir"



Samsun ilinin, Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yer olması nedeniyle havza içerisinde önemli bir merkez olduğunu ifade eden Vali Kaymak, "Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü, Samsun'un Bafra ilçesi sınırlarındaki Bafra Ovası verimli toprakları ile tarım sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Samsun ilinin Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçe sınırları içerisinde yer alan 'Kızılırmak Deltası', Kızılırmak Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar ile oluşan, ülkemizdeki en büyük deltalardan biri olup, ülkemizin Karadeniz kıyısındaki tek sulak alanıdır. Ayrıca Kızılırmak Deltası, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne de girmiştir" şeklinde konuştu.



"Samsun bölgenin en büyük sanayi şehridir"



Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan enerji ve sulama amaçlı Altınkaya ve Derbent Barajlarının da Kızılırmak Nehri üzerinde yer aldığını hatırlatan Vali Kaymak, "Samsun'un coğrafi yapısı nedeniyle ilde tarıma dayalı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ön plana çıkmış olup, tarıma dayalı gıda sanayi potansiyeli yüksektir. Kent 1980 sonrası dönemde sanayileşme sürecinde önemli adımlar atmıştır. Bu süreç halen devam etmekte olup, Samsun bölgenin en büyük sanayi şehridir. Fırat Havzası'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük havzası olan Kızılırmak Havzası'nda, sizlerin katkılarıyla, havza içerisindeki suyumuzu daha iyi yönetebilmek, verimli kullanmak, kirletici unsurları en aza indirmek temel amacımızdır" diye konuştu.



"Son yıllardaki iklim değişikliklerinin etkileri, havzalardaki su potansiyellerini etkilemektedir"



Kızılırmak Deltası'nın korunması gerektiğini belirten Kaymak, "Havzada evsel atık suların kontrolü, endüstriyel atıksu yönetimi, katı atık yönetimi, içme suyu havzalarının korunması, taşkın ve kuraklık yönetimi, kullanılmış suların yeniden kullanımı, izleme çalışmaları, sektörel tahsis planlarının oluşturulması ve su yatırımları gibi hususlar ilgili tüm kuruluşların sorumluluğu altında titizlikle yapılmalıdır. Özellikle son yıllardaki iklim değişikliklerinin etkileri, havzalardaki su potansiyellerini etkilemektedir. Bu nedenle; iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi de ilgili kuruluşlarca takip edilmelidir. Ülkemizdeki su potansiyelini etkili ve verimli kullanmak her vatandaşımızın temel sorumluluğudur. Bizler de ilgili kurumlar olarak bugünümüz ve geleceğimiz için bu hususlarda gerekli çalışmaları titizlikle yürütmeliyiz" şeklinde konuştu.



Toplantıda bir konuşma yapan DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, "Bilindiği üzere, Samsun Valiliği, Kızılırmak Havzası Koordinatör Valiliği olması sebebiyle Bölge Müdürlüğümüz de söz konusu Heyet Toplantılarının sekretaryasını yürütmekle görevlidir. Kızılırmak Havzası'nda yer alan su kaynaklarının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan havza ölçekli planların uygulanmasının takibi ve paydaş kurumların katılımının sağlanması amacıyla yapılmakta olan toplantılarda sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Yapacağımız toplantının havza genelinde gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlayacağını umuyorum" dedi.



Konuşmaların ardından DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Başmühendisi Samet Tekbaş, yeni tebliğ hakkında, havzada yer alan illerde gerçekleştirilen; İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantılarının Değerlendirilmesi ve Havza Koruma Eylem Planı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Sunumların ardından toplantı görüş, öneri ve değerlendirilmelerin alınmasıyla son buldu. Toplantıya ayrıca, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Galip Vidinlioğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. - SAMSUN