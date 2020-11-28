Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu - Son Dakika

Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu

28.11.2020 10:33
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu, System.String[]

SİVAS'ın Hafik ilçesinden geçen, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı besleyen Özdere, tamamen kurudu.

SİVAS'ın Hafik ilçesinden geçen, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı besleyen Özdere, tamamen kurudu.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından başlayıp, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı besleyen Sivas'ın Hafik ilçesindeki Özdere, tamamen kurudu. Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca Kızılırmak'a bağlanan bazı akarsularında yetersiz olduğu gözlendi. Özdere'nin ilk defa kuruduğunu belirten Nazim Aslan, "Yazın burası tamamen suydu. Ama şu anda hiçbir şey yok" dedi.


Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu

Kızılırmak, Türkiye, Özdere, Hafik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu - Son Dakika


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