Kızılırmak'ı Kirleten Firmaya 72 Bin Liralık Ceza
1 saat önce
KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, Kızılırmak'ta kirliliğe neden olduğu belirlenen akaryakıt firmasına, 72 bin liralık idari para cezası uygulandı.
KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, Kızılırmak
'ta kirliliğe neden olduğu belirlenen akaryakıt firmasına, 72 bin liralık idari para cezası uygulandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri, Bahşili'de, yakınında petrol ve gaz dolum tesisi bulunan Kızılırmak'ta oluşan kirlilikle ilgili inceleme başlattı. Irmaktan su ve toprak numunesi alıp, petrol ve gaz dolum tesisinde inceleme yapan ekipler, çalışmayı tamamladı. İncelemede, petrol ve gaz dolum tesisinde yakıt aktarımı sırasında petrolün yağmurluk ızgarasına aktığı ve buradan Kızılırmak'a karıştığı tespit edildi. Ekipler, firmaya 72 bin liralık idari para cezası uyguladı.
- Kırıkkale
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:36 Kaynak: DHA
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