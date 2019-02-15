Kızılırmak'ı Kirleten Firmaya 72 Bin Liralık Ceza (Arşiv)
1 saat önce
KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, Kızılırmak'ta kirliliğe neden olduğu belirlenen akaryakıt firmasına, 72 bin liralık idari para cezası uygulandı.
KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, Kızılırmak'ta kirliliğe neden olduğu belirlenen akaryakıt firmasına, 72 bin liralık idari para cezası uygulandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Bahşili'de, yakınında petrol ve gaz dolum tesisi bulunan Kızılırmak'ta oluşan kirlilikle ilgili inceleme başlattı. Irmaktan su ve toprak numunesi alıp, petrol ve - Kırıkkale
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:00 Kaynak: DHA
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