Araştırmalar sonucunda toplu ölümlerin nedeni belli oldu - Son Dakika
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Araştırmalar sonucunda toplu ölümlerin nedeni belli oldu

08.08.2022 15:23
Araştırmalar sonucunda toplu ölümlerin nedeni belli oldu

Kızılırmak'ın Sivas bölgesinde gerçekleşen toplu balık ölümlerinin nedeni sudaki çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı olarak tespit edildi.

Kızılırmak'ın Sivas bölgesinde gerçekleşen toplu balık ölümlerinin nedeni sudaki çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı olarak tespit edildi.

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas bölgesinde Abdülhamidhan Köprüsü altında balık ölümleri olduğuna dair gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeden numuneler alarak inceleme başlatmıştı. İncelemeler sonucunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğün yapılan açıklamada, ölümlerin sadece köprü altında ırmaktan ayrılan ve akıntının olmadığı bir lokalizasyonda görüldüğü, akıntının olmadığı lokalde yapılan ölçümlerde su sıcaklığı 26,1 C, pH değeri 7,68, çözünmüş oksijen değeri 0,10-0,15 mg/lt arası olarak ölçülmüştür. Irmak üzerinde diğer bölgelerde yapılan ölçümlerde su sıcaklığı 24,2 C pH değeri 7,68, çözünmüş oksijen değeri 5,5-6,0 mg/lt arası olarak ölçüldüğü bildirildi. Akıntının olmadığı bölgedeki ölü balıklarda elle yapılan incelemeler sonucunda, ölüm sertliği aşamasını geçerek otoliz sonucu balıkların vücut formlarının parçalanmaya başladığı, söz konusu bölgede akıntının olmaması nedeniyle suyun rengi ve kokusunda ağır bir leş kokusu gözlendiği, balık ölümlerinin durduğu, ölümlere mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve akıntının olmaması sonucu oluşan durgun sudaki çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olmasının neden olduğu, bunların dışında ölümlere sebep olacak her hangi bir etkenin olmadığı kanaatine varıldı.

(Mustafa Kurtulan - İHA)

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Kaynak: İHA

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