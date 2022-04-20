Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti!

20.04.2022 19:44

Ankara kara yolunda, hafif ticari aracın Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada sürücü Tahir Yılmaz ile eşi Buket Yılmaz yaşamını yitirdi.

Kayseri- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Tahir Yılmaz yönetimindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

KARI-KOCANIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Yılmaz ile otomobildeki eşi Buket Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma ekipleri sürdürüyor.

Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti!
Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti!
Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti!
Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti!
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Tahir Yılmaz, Kızılırmak, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti! - Son Dakika


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