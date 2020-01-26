Kızılırmak kısmen buz tuttu - Son Dakika
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Kızılırmak kısmen buz tuttu

17 dakika önce

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.

Kızılırmak kısmen buz tuttu, System.String[]

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.


İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisi ile Hafik ilçesindeki bazı kısımları buz tuttu.


Yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Kızılırmak, Karadeniz, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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