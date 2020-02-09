Kızılırmak kısmen buz tuttu - Son Dakika
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Kızılırmak kısmen buz tuttu

6 saat önce

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümlerinde yüzeyi buzla kaplandı.

Kızılırmak kısmen buz tuttu, System.String[]

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümlerinde yüzeyi buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava Sivas'ın ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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