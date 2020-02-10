Kızılırmak, kısmen buz tuttu - Son Dakika
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Kızılırmak, kısmen buz tuttu

6 saat önce

SİVAS'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceye düşerken, Kızılırmak, kısmen dondu.

Kızılırmak, kısmen buz tuttu, System.String[]

SİVAS'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceye düşerken, Kızılırmak, kısmen dondu. Nehrin yüzeyinde, yüzen buz adacıkları oluştu.

Sivas'ta kar yağışı sonrası dondurucu soğuk etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü kentte birçok yer, buzla kaplandı. Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğan Kızılırmak, kısmen buz tuttu. Donan nehrin kent merkezinden geçen bölümünde yüzen buz adacıkları oluştu.Öte yandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 290 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kızılırmak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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