Kızılırmak kısmen buz tuttu - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılırmak kısmen buz tuttu - SİVAS - Son Dakika

Kızılırmak kısmen buz tuttu - SİVAS

6 saat önce

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümlerinde yüzeyi buzla kaplandı.

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümlerinde yüzeyi buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava Sivas'ın ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Kızılırmak kısmen buz tuttu - SİVAS

Kızılırmak, Karadeniz, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:01:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılırmak kısmen buz tuttu - SİVAS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]