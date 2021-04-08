Kızılırmak kıyısındaki Kırıkkale millet bahçesi inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Kırıkkale'de Kızılırmak'ın kenarında 500 dönümlük arazi üzerinde yapımı devam eden millet bahçesinin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, inşaat alanında incelemede bulunarak firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Saygılı, millet bahçesi konusunda şanslı illerden olduklarını belirttti. Saygılı, Kızılırmak'ın kenarında belediyeye ait 500 dönüm arazi üzerine Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden birinin yapıldığını söyledi.

Saygılı çalışmaların çok hızlı devam ettiğini aktararak şöyle konuştu:

"Gerçekten çok amaçlı ve şehrimizin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek çok güzel bir millet bahçesi yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'ye göstermiş oldukları iş birliği ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Millet bahçesinin oluşumunda çok büyük emekleri var. AK Parti iktidarları döneminde yapılan en önemli vaatlerden, icraatlardan biri de millet bahçesi projesi. Bunun da gerçekleşiyor olması bizi çok mutlu ediyor. Burada yürüyüş ve yeşil alanlar, piknik sahaları, bisiklet yolları, millet kıraathanesi ve pek çok aktivite merkezi yer alıyor. Burayı farklı kılan Kızılırmak'ın kenarında olması."

Saygılı, millet bahçesinin yapıldığı alanın eski bir park olduğunu anımsatarak hiçbir ağaca ve yeşil alana dokunulmadan çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Ayrıca 15 binin üzerinde yeni ağacın dikileceğini vurgulayan Saygılı, "Buranın maliyeti 67 milyon lira. İnşallah bu yıl bitecek. Amacımız, 2022 yılının başından millet bahçesinin her şeyi bitmiş olarak Kırıkkale halkının hizmetine sunulması." dedi.