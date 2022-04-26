Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak avlanan sazan balıkları suya salındı - Son Dakika
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Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak avlanan sazan balıkları suya salındı

26.04.2022 20:05

Samsun'daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde göletlerde kaçak avlandığı belirlenen sazan balıkları suya geri bırakıldı.

Samsun'daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde göletlerde kaçak avlandığı belirlenen sazan balıkları suya geri bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Yörükler ve Sarıköy Su Ürünleri Kooperatifi çalışanları, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki göletlerde kaçak balık avcılığı ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde yer alan deltadaki göletlerde denetim yapan ekipler, yaklaşık 2 bin 250 metre misina ağ ile 300 metre kasnak ağ buldu.

Ağlar içinde bulunan yaklaşık 150 kilo sazan suya geri bırakıldı.

Ele geçirilen ağlar, Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak avlanan sazan balıkları suya salındı
Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak avlanan sazan balıkları suya salındı
Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak avlanan sazan balıkları suya salındı
Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak avlanan sazan balıkları suya salındı

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Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak avlanan sazan balıkları suya salındı - Son Dakika


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