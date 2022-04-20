Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü - Son Dakika
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Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü

20.04.2022 18:53
Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü

Ankara kara yolunda, hafif ticari aracın Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada sürücü Tahir Yılmaz (68) ile eşi Buket Yılmaz (67) hayatını kaybetti.

Ankara kara yolunda, hafif ticari aracın Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada sürücü Tahir Yılmaz (68) ile eşi Buket Yılmaz (67) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Tahir Yılmaz yönetimindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Yılmaz ile otomobildeki eşi Buket Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma ekipleri sürdürüyor.


Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü
Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü
Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü
Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü
Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü
Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü
Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü
YORUMLAR
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Buket Yılmaz, Tahir Yılmaz, Kızılırmak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü - Son Dakika


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