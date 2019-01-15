Kızılırmak Nehrinde Petrol Sızıntısı

Kızılırmak nehrinde petrol sızıntısı Durumu avcılar fark ettiKIRIKKALE - Kırıkkale'den geçen Kızılırmak'taki suya karışan petrol sızıntısı, balıkların ölümüne neden oldu.

Kızılırmak nehrinde petrol sızıntısı

Durumu avcılar fark etti



KIRIKKALE - Kırıkkale'den geçen Kızılırmak'taki suya karışan petrol sızıntısı, balıkların ölümüne neden oldu.

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinden geçen Kızılırmak'a sızan petrol, sudaki balıkların ölümüne yol açtı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir Mehmet Ulusoy, balıkların petrol sızıntısı dolaysıyla öldüğünü söyledi. Ulusoy, "Balıkların birçoğu kıyıya vurmuş. Ölümlerin sebebi petrol. Burası Kırıkkale Rafinerine 2-3 kilometre mesafede, gaz istasyonlarının da hemen altı. Her yer petrol" dedi.

Kızılırmak'taki görüntüler sonrasın da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

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