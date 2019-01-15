Son Dakika Haberleri: Kızılırmak Nehrinde Petrol Sızıntısı

Kızılırmak Nehrinde Petrol Sızıntısı

41 dakika önce

Kızılırmak nehrinde petrol sızıntısı Durumu avcılar fark ettiKIRIKKALE - Kırıkkale'den geçen Kızılırmak'taki suya karışan petrol sızıntısı, balıkların ölümüne neden oldu.

Kızılırmak nehrinde petrol sızıntısı
Durumu avcılar fark etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'den geçen Kızılırmak'taki suya karışan petrol sızıntısı, balıkların ölümüne neden oldu.
Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinden geçen Kızılırmak'a sızan petrol, sudaki balıkların ölümüne yol açtı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir Mehmet Ulusoy, balıkların petrol sızıntısı dolaysıyla öldüğünü söyledi. Ulusoy, "Balıkların birçoğu kıyıya vurmuş. Ölümlerin sebebi petrol. Burası Kırıkkale Rafinerine 2-3 kilometre mesafede, gaz istasyonlarının da hemen altı. Her yer petrol" dedi.
Kızılırmak'taki görüntüler sonrasın da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:30 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Kızılırmak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?

Acılı Anne, Kızının Cesedini Kolundaki Dövmeden Teşhis Etti 7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:11:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılırmak Nehrinde Petrol Sızıntısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]