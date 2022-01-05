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Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağı alarm veriyor: Kuraklık çiftçileri vurdu - Son Dakika

Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağı alarm veriyor: Kuraklık çiftçileri vurdu

05.01.2022 12:52

Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağı alarm veriyor: Kuraklık çiftçileri vurdu Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağında su seviyesi büyük ölçüde azaldı.

Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağı alarm veriyor: Kuraklık çiftçileri vurdu

KIRIKKALE - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağında su seviyesi büyük ölçüde azaldı. İlçede çiftçilik yapan Mehmet Okyay, "20 yıldır çiftçilik yapıyorum. Son iki yıla kadar bu kadar kötü değildi" dedi.

Kırıkkale'de Kızılırmak nehrini besleyen ve bölgenin önemli su kaynaklarından Delice ırmağında su seviyesi düştü. Delice ırmağı, İç Anadolu bölgesinde Kızılırmak nehrinin en uzun kolu; ıralaması 426 kilometredir. Sungurlu ve Kula köyü yakınında Kızılırmak'a kavuşuyor. Son iki yıldır ise kuraklık nedeniyle ırmak yatağı otlağa dönüştü. Bölgede dağlık alanlardan çıkan tuzlu sularında ırmağa karışıyor. Bu nedenle de çiftçiler suyu tarımda kullanamıyor.

Su kaynaklarının azalması Kızılırmak'ı etkiledi

İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas ilinin İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta bu su kaynaklarının azalmasıyla etkileniyor. Bin 355 kilometre uzunluğundaki nehir yatağında, su seviyesinin azalması ile birlikte adacıklar ortaya çıktı. Susuz kalan ırmak yatağı drone ile havadan görüntülendi.

Delice ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Okyay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıldır ırmaktaki su seviyesini düştüğünü belirterek, ırmaktaki canlıların da yok olduğunu söyledi.

"Şuanda ırmakta canlı olayı yok"

Okyay, "Çocukluğumda bulunduğumuz yerlere bahar aylarında sular taşardı. Kışın zaten girmenin de imkanı yoktu. Yazında 40 santime kadar su seviyesi yüksekti. Sulama da kullanıyorduk şimdi tuz aktığı için sulamada kullanamıyoruz. Balıklar öldü canlı yaşamıyor. Şuanda ırmakta canlı olayı yok. Şimdi de su seviyesi 10 santimin altına kadar düştü. Çok az bir yerinden akıyor. Alternatif olarak sondajlardan kullanıyoruz. 20 yıldır çiftçilik yapıyorum. Son iki yıla kadar bu kadar kötü değildi. İç Anadolu bölgesi olduğu için su olmadan tarım olmuyor. Geçen yılda zaten buğdaylarımız çıkmadı. Bu senede umutlu değiliz" dedi.

Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağı alarm veriyor: Kuraklık çiftçileri vurdu
Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağı alarm veriyor: Kuraklık çiftçileri vurdu
Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağı alarm veriyor: Kuraklık çiftçileri vurdu

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Kızılırmak, İç Anadolu, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılırmak nehrini besleyen Delice ırmağı alarm veriyor: Kuraklık çiftçileri vurdu - Son Dakika


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