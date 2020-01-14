Kızılırmak projesi için ilk adım mart ayında atılıyor - Son Dakika

Sivas'ta Kızılırmak Projesi kapsamında yapılacak sağ ve sol kollektör hatlarının yapım ihalesi Mart ayında gerçekleştirilecek.



Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Kızılırmak Projesinde 31 kilometre uzunluğa sahip olacak ana kanalizasyon hattı, şehrin alt yapısında önemli bir ayağı oluşturacak.



Proje kapsamında ilk olarak ana kanalizasyon hatları döşenecek ve terfi istasyonları kurulacak. Kızılırmak'ın iki kıyısı boyunca uzanacak olan büyük ve maliyeti yüksek olan bu iş için Avrupa Birliğinden hibe desteği alınacak. Mart ayında gerçekleştirilecek olan yapım ihalesinin ardından 2022 yılına kadar ana kollektör hatlarının tamamlanması hedefleniyor.



Organize Sanayi Bölgesi'nden Atık Su Arıtma Tesislerine kadar uzanacak olan paralel hatların yüzde 80'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği doğrultusunda IPA 2 kapsamında Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek. Geri kalan yüzde 20'lik maliyet ise belediye tarafından karşılanacak.



Kızılırmağın şehrin sosyal hayatı ve turizme kazandırılması adına Sivas Belediyesi tarafından başlatılan proje 8 milyon metrekare gibi devasa bir alanı kapsayacak. - SİVAS