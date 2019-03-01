Son Dakika Haberleri: Kızılırmak Suyu ile Tarım Yapacağız"

Kızılırmak Suyu ile Tarım Yapacağız"

1 saat önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Gölbaşı ve Bala arasındaki bin kilometre karelik bir alanda sulu tarım tarım yapılması için Kızılırmak suyunu o tarafa vereceğiz.

Kızılırmak Suyu ile Tarım Yapacağız
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Gölbaşı ve Bala arasındaki bin kilometre karelik bir alanda sulu tarım tarım yapılması için Kızılırmak suyunu o tarafa vereceğiz." dedi.

Yavaş, Yenimahalle ilçesindeki GİMAT Öz Ankara Toptancılar Sitesi esnafını ziyaret etti.

Konuşmasında katılımcı bir belediyecilik öngördüklerini belirten Yavaş, kazandıkları takdirde meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile istişare halinde olacaklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde kimse ile kavgalı olmadığını anlatan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yurt dışından bitki getirilmesinin kısıtlanmasına yönelik attığı adımları hatırlatarak, "Mustafa Tuna da şu anda fidanları Ege tarafından getiriyor, İzmir'den getiriliyor. Paralar boşa gitmesin. Biz bunları Antalya'dan veya İzmir'den getirmeyeceğiz, Ankara'dan alacağız." diye konuştu.

Kızılırmak suyunun tarımda kullanılması gerektiğini dile getiren Yavaş, "Kızılırmak suyuna harcanan bir milyar dolarlık bir meblağ var. Toplam bugüne kadarki maliyeti. Boruları kullanmazsak bu borular mutlaka ölüyor. Gölbaşı ve Bala arasındaki bin kilometre karelik bir alanda sulu tarım yapılması için Kızılırmak suyunu o tarafa vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Yenimahalle Belediye Başkanı ve CHP Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Kızılırmak, Politika
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