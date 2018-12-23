Kızılırmak'ta 103 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı
2 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde, 103 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde, 103 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı. Altınkaya
Barajı'nda balıkçıların ağına, 2 metre 30 santimetre uzuluğunda, 103 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Atakum
ilçesinde bir balıkçı tarafından satılmak üzere tezgahın yanına asılan dev balığa vatandaşlar tarafından ilgi gösterildi.
Balıkçı Emir Alp Cenikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balık 2 metre 30 santimetre ve 103 kilo ağırlığında. Çok sık görülmeyen büyüklükte bir balık. Vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Vatandaşın ilgisinden dolayı bugün tezgahımızda sergileyeceğiz. Yarın kesip kilosunu 35 liradan satışa sunacağız." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:13 Kaynak: AA
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