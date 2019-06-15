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Kızılırmak'ta bir ilk

11 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta Sivas sınırları içerisinde ilk kez rafting yapıldı.

Kızılırmak'ta bir ilk, System.String[]
Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta Sivas sınırları içerisinde ilk kez rafting yapıldı.

Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) bir ilke imza attı. Sivas Valiliği himayesindeki sporcular Sivas AFAD il müdürlüğü desteği ile Kızılırmak'ta rafting yaptı. Yapıldığı bölgede bu bir ilk oldu. Rafting sırasında sporcular keyifli anlar yaşadı.

AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada,"Bugün ki parkurun rafting için elverişli olması ilimizin tanıtımı açısından etkili olacak. Bu faaliyetin yavaş yavaş semerelerini almaya başladık. Bizde kurum olarak elimizdeki imkanlar ile destek vermeye çalıştık" dedi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
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