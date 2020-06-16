Kızılırmak'ta deniz bisikletiyle sürüklenen 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

AFAD ve itfaiye ekipleri deniz bisikletinde bulunan 3 kişiye önce can yeleği attı. Ekipler daha sonra ip yardımıyla deniz bisikletini ırmağın kenarına çekerek 3 kişiyi kurtardı.

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