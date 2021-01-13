Kızılırmak'ta elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza verildi - Son Dakika

Kızılırmak'ta elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza verildi

Nevşehir'de, Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza uygulandı.

Nevşehir'de, Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza uygulandı. Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyü yakınlarında kaçak avcılığı önlemek amacıyla devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, şüphe üzerine 68 DK 050 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, bot, 2 bot küreği, balık avlamakta kullanılan aküler, fileli sepet, balıkçı tulumu ve çok sayıda avlanmış balık bulundu. Balıkları Kızılırmak'ta tuttuklarını itiraf eden sürücü M.Ç. (35) ile R.E. (36) gözaltına alındı. Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 545'er, elektroşokla balık avlamaktan dolayı da 10 bin 900'er lira olmak üzere toplam 22 bin 890 lira ceza uygulanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Avlanan çeşitli tür ve boyuttaki 270 balık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Son Dakika

AK Partili Aydın Pehlivan Menemen Belediye Başkan Vekilli oldu

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere

Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi

Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi

Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı

Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş

Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü