Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu

28.03.2022 15:11
Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Avanos ilçesinde bulunan Kızılırmak'ta erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Hamit A.'nın (26) cansız bedeniyle karşılaştı. Hamit A.'nın cenazesi ekiplerce sudan çıkartılırken, gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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