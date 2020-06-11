Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı, arama çalışmaları sona erdirildi - Son Dakika

Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı, arama çalışmaları sona erdirildi
Sivas'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuk ve onları aramak için suya girip kaybolan 4 kişi kayboldu.
Sivas'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuk ve onları aramak için suya girip kaybolan 4 kişi kayboldu. Arama çalışmalarında 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Kaybolan yetişkinin ise tepkilerden korkarak olay yerini terk ettiği anlaşıldı. Arama çalışmaları sona erdirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 4 çocuktan 3'ü bir daha çıkamadı. Arkadaşlarının boğulduğunu düşünen çocuklardan diğeri, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek durumu haber verdi. Aileler olay yerine koşarak çocuklarını bulamayınca 112'den yardım istendi. Çocukları aramak için suya giren bir yetişkin de suda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri boğulduğu düşünülen 3'ü çocuk 4 kişinin bulunması için ırmakta arama çalışması başlattı. AFAD'da görev yapan balık adamlar dalarak su altında arama gerçekleştirdi. Arama çalışmalarında kayıp 4 kişiden 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Kayıp yetişkinin ise tepkilerden korkarak olay yerini terk ettiği anlaşıldı. Kayıpların yakında sinir krizleri geçirdi. Çocukların cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:20 Kaynak: İHA
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