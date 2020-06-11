Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

SİVAS - Sivas'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 4 çocuktan 3'ü bir daha çıkamadı. Arkadaşlarının boğulduğunu düşenin çocuklardan biri, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek durumu haber verdi. Aileler olay yerine koşarak çocuklarını bulamayınca 112'den yardım istendi. Çocukları aramak için suya giren bir yetişkin de suda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri boğulduğu düşünülen 3'ü çocuk 4 kişinin bulunması için ırmakta arama çalışması başlattı. AFAD'da görev yapan balık adamlar dalarak su altında arama gerçekleştirdi. Arama çalışmalarında kayıp 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Kayıpların yakında sinir krizleri geçirdi.