Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı: 70 ekibin katıldığı çalışmada 18 dalgıç da suda arama yapıyor - Son Dakika
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Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı: 70 ekibin katıldığı çalışmada 18 dalgıç da suda arama yapıyor

17.06.2022 11:28

Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı: 70 ekibin katıldığı çalışmada 18 dalgıç da suda arama yapıyor Arama köpekleri de ırmak çevresinde arama yapıyorKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı: 70 ekibin katıldığı çalışmada 18 dalgıç da suda arama yapıyor

Arama köpekleri de ırmak çevresinde arama yapıyor

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına yeniden başlandı. 70 ekibin katıldığı arama çalışmalarında 18 dalgıçta suda arama yapıyor.

Edinilen bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Kızılırmak'a giren Murat G. bir süre sonra kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Irmağa giren 9 dalgıç, yaklaşık 1 saat boyunca arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsa ulaşılamazken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

70 ekip arama çalışmasını sürdürüyor

AFAD öncülüğünde itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma, Adana'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, polis su altı arama kurtarma ekipleri, İHH arama kurtarma ve gönüllü derneklerinde bulunduğu 70 kişilik ekip yeni gün ile beraber arama çalışmalarına yeniden başladı. 18 dalgıç suda arama çalışmalarını sürdürürken, jandarmaya ait 2 arama kurtarma köpeği de ırmağın kenarında arama yaptı. Alanda çalışmaları takip eden Murat G.'nin eniştesi de, şahsın bu alanı hiç bilmediğini söyleyerek, yüzme de bilmediğini kaydetti.

Jandarma Komutanı incelemelerde bulundu

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de, çalışmaların sürdüğü alana gelerek İl AFAD Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say'dan bilgiler aldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı: 70 ekibin katıldığı çalışmada 18 dalgıç da suda arama yapıyor - Son Dakika

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