Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

18.06.2022 11:53
Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni ekiplerce bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni ekiplerce bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda Kızılırmak'a giren Murat G. (31) bir süre sonra kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma, JAK ekipleri sevk edildi. Irmağa giren 9 dalgıç, yaklaşık 1 saat boyunca arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsa ulaşılamazken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

AFAD öncülüğünde itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma, Adana'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, polis su altı arama kurtarma ekipleri ve gönüllü derneklerin de bulunduğu 70 kişilik ekip yeni gün ile beraber arama çalışmalarına yeniden başladı. 18 dalgıç suda arama çalışmalarını sürdürürken, jandarmaya ait 2 arama kurtarma köpeği de ırmağın kenarında arama yaptı. Aramaların ikinci gününde de çalışmalar, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

3. günde bulundu

Ekiplerce bugün erken saatlerde başlayan çalışmalarda Murat G.'nin cansız bedeni Kızılırmak'ta bulunarak çıkartıldı. Murat G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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