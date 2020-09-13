KIRŞEHİR Kızılırmak'ta kaybolan Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor+ - Son Dakika

Kızılırmak'ta kaybolan Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor

KIRŞEHİR'de dün serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan tarım işçisi Mehmet Çiçek'i (19) arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'dan ailesi ile birlikte 15 gün önce Kırşehir'e patates sökümü için gelen tarım işçisi Mehmet Çiçek, dün serinlemek için merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde Kızılırmak'a girdi. Ancak Çiçek akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Çiçek'in izine rastlanılmadı. Havanın kararması nedeniyle sona eren çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Çalışmalara Ankara ve Aksaray'dan gelen dalgıç ekipler de destek verdi. Ancak yapılan çalışmalara rağmen şu ana kadar Çiçek'e ulaşılamadı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.