Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

6 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balık tutmak için Kızılırmak'a giden 3 Irak uyruklu, nehrin ortasında oluşan adacığa çıktı. Bir süre sonra Obruk Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle nehirde su seviyesinin yükselmesi üzerine, 3 kişi adacıkta mahsur kaldı.

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine AFAD ile Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 3 kişiyi botlarla kıyıya çıkaran ekipler, havanın kararması ve yağmur nedeniyle zorluk yaşadı.

112 Acil Servis ekiplerince muayene edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kızılırmak, Osmancık, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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