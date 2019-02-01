Kızılırmak'ta Su Seviyesi Yükseldi
34 dakika önce
SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında su seviyesi yükseldi.
SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında su seviyesi yükseldi.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Kızırılmak'ta su seviyesi yükseldi. Yazın suların çekilmesiyle dere görünümü alan Kızılırmak, bölgede bu yıl kar yağışı oranın fazla olmasıyla görkemli bir hale kavuştu. Son günlerde arazideki karların rüzgar ve yağmur ile birlikte erimeye başlaması, su seviyesinin artışında etkili oldu. Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi Eğri Köprü'de suların yükselmesi ile güzel görüntüler oluştu. Su seviyesinin bahara doğru daha da yükselmesi bekleniyor.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:48 Kaynak: DHA
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