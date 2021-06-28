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Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı

28.06.2021 12:24

Son dakika haberlerine göre Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı Kendi canını hiçe sayarak suya atlayan itfaiye çavuşu ayın elemanı seçildi Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşerek akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçiren şahsı son andaki hamlesiyle kurtaran itfaiye çavuşu Deniz Çavdar, "Bu...

Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı

Kendi canını hiçe sayarak suya atlayan itfaiye çavuşu ayın elemanı seçildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşerek akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçiren şahsı son andaki hamlesiyle kurtaran itfaiye çavuşu Deniz Çavdar, "Bu gibi durumlarda fazla vaktimiz yok. Hemen anlık karar vermek zorundasınız. Sonunda Allah nasip etti de kurtardık" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Alaattin Mahallesi'ndeki parkın yakınlarında gezinen Yasin Keskin (42), dengesini kaybederek Kızılırmak Nehrine düştü. Akarsuda sürüklenen şahıs, bir ağacın dalına tutunarak durabildi. Durumu fark eden vatandaşlar da olayı bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, suda bulunan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Yorgun düşen şahıs, tutunduğu ağaç dallarından ayrılarak Kızılırmak'ın akıntısına kapıldı. Şahsın ırmakta sürüklendiğini gören Yahşihan Belediyesi İtfaiye Çavuşu Deniz Çavdar, kendi canını hiçe sayarak Kızılırmak'a atladı. Çavdar, yüzerek yakaladığı şahsı kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan şahıs tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yahşihan'da 'ayın elemanı' seçildi

Olayı haber alan ve vatandaşlar tarafından çekilen kurtarma görüntülerini izleyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, itfaiye çavuşu Deniz Çavdar'ı makamında ağırladı. Burada bir süre Çavdar ile sohbet eden Başkan Türkyılmaz, canını hiçe sayarak suya atlayan ve vatandaşı kurtardığı için kendisine teşekkür etti. Başkan Türkyılmaz, 'ayın personeli' seçilen Çavdar'a altın hediye etti.

"İtfaiyeciliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu bir kez daha ispatladılar"

İtfaiye çavuşu Deniz Çavdar'ı tebrik eden Başkan Osman Türkyılmaz, "Yahşihan Belediyesi olarak her ay kurumumuzda ayın elemanı seçiyoruz. Deniz bu ay bunu iki kez hak etti. İlki zaten çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ekibine uyumu ile beraber itfaiyeden hak etmişti. Aynı zamanda dünkü talihsiz olayda vatandaşımıza vermiş olduğu özgüvenli girişimi ile beraber Türk itfaiyecilerinin görünmez kahramanlarından biri olduğunu bize ispatladı. Şöyle düşününce itfaiyenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Sadece bir yangınla değil sokak hayvanını kurtarırken, bir kediyi kurtarırken, bir insanı kurtarırken isimsiz kahramanlar onlar. İtfaiyecilik mesleğinin de kutsal bir meslek olduğunu böyle olaylarda bir kez daha ispatladılar. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki çalışma arkadaşıyız, iyi ki sizin gibi özverili insanlar var" dedi.

"Bu gibi durumlarda fazla vaktimiz yok"

Yaşananları İHA muhabirine anlatan Yahşihan Belediyesi İtfaiye Çavuşu Deniz Çavdar ise, o anda saniyeler içerisinde karar vermesi gerektiğini söyledi. Çavdar, "Vatandaş orada boğulmak üzereydi. Kurtarma ekibini bekledik. Normalde bizim girmemiz kurtarma ekibinden sonra oluyor. O esnada vatandaş da yorgun düşmüştü. Orda anlık karar vermemiz gerekiyordu. Belki 10 saniye, 15 saniye belki de daha az bir sürede düşünmemiz gerekiyordu. Bu gibi durumlarda fazla vaktimiz yok. Hemen anlık karar vermek zorundasınız çünkü bir can orada. O anda ekip arkadaşlarımla istişare ettik kısa bir süre içerisinde. Onlar da bana güvendi. O anda suya girdim. Allah da bana bu kurtarma fırsatını verdi. O da boğulabilirdi, ben de boğulabilirdim. Epey bir uğraştık orada çaba verdik. Sonunda Allah nasip etti de kurtardık" diye konuştu.

Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak bu tarz konularda eğitimli olduklarından bahseden Çavdar, "Biz itfaiyeye geldiğimizden itibaren Başkanımız Osman Türkyılmaz, Kocaeli'nde bir eğitim programı oluyor. Sağ olsun ona gönderdiler. Normalde oraya sayılı ekipler gidebiliyor eğitim almak için. Başkanımızın ve itfaiye müdürümüzün ikili ilişkileri ile oraya gitme ve orada eğitim görme fırsatı bulduk. Orada 20 günlük bir eğitim programımız oldu. Aldığımız teorik eğitimi ekip arkadaşlarımızın verdiği desteklerle birleştirince güzel bir sonuç ortaya çıktı. Yanımda olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı
Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı
Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı
Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı
Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı
Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı
Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, İtfaiye, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Kızılırmak'ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı - Son Dakika


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