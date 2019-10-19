Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, muhtarın, devlet ile vatandaş arasındaki köprü olduğunu söyledi.



Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda Muhtarlar Günü kutlama programı düzenlendi. Program Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kızılkaya, "Muhtar; demokrasinin en önemli kılcal damarı ve temel taşıdır. Muhtar karın kapattığı yoldur. Muhtar köyün ya da mahallenin hakkını savunan avukatıdır. Muhtar, devlet ve vatandaş arasında köprüdür. Muhtarlar altlarında makam aracı bulunmayan ama demokrasi için mücadele eden seçilmiş kişilerdir. Muhtar devletin halka en sıcak temas noktası, devletin güler güzü ve şefkat elidir. Devletin mühür ve beratı olan tek seçilmiş kişi köy ve mahalle muhtarıdır. Demokrasinin en önemli unsurları olmaları nedeni ile de görünmeyen birer kahramandır. Kısacası muhtar bu toplumu oluşturan renklerin köy ve mahalle yönetimlerinin başıdır. Tüm muhtar arkadaşlarımız Cumhuriyet değerlerimizin en alt bölümündeki temsilcileri olarak köy, mahalle ve sokakların huzur ve güven içinde olması için çaba sarf etmektedir" dedi.



Muhtarlar Günü kutlama programına, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, Fatsa Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Işıl Aralan, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Fatsa İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Halil Bekyürek, AK Parti Fatsa İlçe Başkan Vekili Yasin Sarıçiçek ve muhtarlar katıldı.



Program fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi. - ORDU