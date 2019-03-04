Son Dakika Haberleri: Kızılordu Korosu" Ücretsiz Konserler Verecek

Kızılordu Korosu" Ücretsiz Konserler Verecek

1 saat önce

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Kızılordu Korosu
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Kuruluşunun 91. yılını kutlayan topluluk, 9 Mart'ta saat 16.00'da Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda, 11 Mart'ta saat 20.00'de Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ücretsiz konser verecek.

Koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekibin yer alacağı etkinlik, 2019 Türkiye- Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek.

Konserde, Rusya'nın "Onurlu Sanatçı" payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev'in yanı sıra uluslararası yarışmalardan ödülle dönen Maksim Maklakov da solist olarak sahne alacak.

Repertuvarında, 2 binin üzerinde eser bulunan koro, "İstiklal Marşı", "Sevdan Olmasa" ve "Çanakkale Türküsü"nü de konserde seslendirecek.

Topluluğun 10 Mart'ta saat 20.00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda vereceği konserin biletleri kısa sürede tükenince saat 14.00'te ikinci bir konser eklenmişti.

Kızılordu Merkez Evi'nde 1928'de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral vermek amacıyla gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:31 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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