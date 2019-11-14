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Kızılören baharda lavanta kokacak

6 saat önce

Kızılören'e 80 bin lavanta fidesi dikildi.

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Kızılören'e 80 bin lavanta fidesi dikildi.

Belediyesi ve kaymakamlığın ortaklaşa geliştirdiği proje ile ilçe halkına ekonomik açıdan da büyük destek sağlayacak lavanta ekimi, Eğridere mevkisindeki 105 dekar alana ekildi.

Lavanta dikimine Belediye Başkanı Ali Erol, Kaymakam Recep Hasar ve çiftçiler katıldı.

İlçedeki ürün çeşitliliğini artırmak ve ekonomisine katkı sağlamak için 80 bin lavanta fidesini toprakla buluşturduklarını kaydeden Belediye Başkanı Ali Erol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lavanta bitkisi, yağı, balı ve görselliği ile ilçemize hem ekonomik alanda hemde turistik anlamda büyük katkı sağlayacaktır. Kızılören ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacak olan bu projenin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Kızılören'i tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği ve işlendiği bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bu vesile ile bu projenin asıl mimari olan Kaymakamımız Recep Hasar'a ve lavanta dikimine katılan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum."

Kızılören, Eğridere, Ali Erol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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