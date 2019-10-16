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Kızılören'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

51 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol başkanlığında olağanüstü toplanan Kızılören Belediye Meclisi, tüm üyelerin oyu ile 'Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı aldı.

Kızılören'den Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol başkanlığında olağanüstü toplanan Kızılören Belediye Meclisi, tüm üyelerin oyu ile 'Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı aldı. Kızılören halkının ve Belediye Meclisi üyelerinin tüm imkanları ile Mehmetçik ve harekatın yanında olduğu deklare edildi.


Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol başkanlığında toplanan Belediye Meclisi'nde 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacı ile bir karar alındı. Belediye Başkanı Ali Erol ve meclis üyeleri, alınan kararı ilçe halkına ve kamuoyuna duyurmak amacı ile Cumhuriyet Meydanında bir basın açıklamasında bulundu. Halkın da yoğun ilgi gösterdiği basın açıklamasında konuşan Başkan Erol, "Kızılörenliler Belediye Meclisimiz 11 Ekim Cuma günkü toplantısında oy birliği ile aldığı kararda Suriye'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na Kızılören halkı adına gönülden tam desteklediği kararını almıştır. Kızılören Belediye Meclisi, 'Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuzun, hükumetimizin ve devletimizin kayıtsız şartsız yanındadır. Her şartta ordumuzun, Mehmetçiğimizin maddi ve manevi yanında ve her türlü fedakarlığa hazırdır. Dualarımız kahraman ordumuzla beraberdir. Kızılören halkı zaferden emindir, çünkü bu dava haklı davamızdır. Amacımız. Birliğimizi, dirliğimizi tehdit eden bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmak ve bertaraf etmektir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Dualarımız kahraman Türk ordusuyla' dedi. - AFYONKARAHİSAR

Barış Pınarı Harekatı, Kızılören, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
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