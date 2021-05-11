Kızılörenli çiftçiler suya kavuştu - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesi Kızılören Kocaoğlançardak Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmalarıyla bölgedeki çiftçilerin su sorunu çözüldü.

İncesu Sulama Birliği, ilçede verimli toprakların bulunduğu fakat yıllardır su sorunu ile karşılaşılan arazilerde çalışma başlatıldı. Bölgede tespit edilen bazı noktalarda yapılan sondaj çalışmalarıyla suya ulaşıldı. Debisi uygun çıkan su, kuyulara bağlanarak hizmete açıldı.

İncesu Sulama Birliği Başkanı Yaşar Karaçavuş, 213 metre tabana kadar gidildiğini, 103 metreden suyun alındığını belirtti.

Karaçavuş, "Bu çalışmaların neticesinde şu an için saatte 83 ton su alınabiliyor. Bu bölgeye yatırım yapan çiftçiler uzun zamandır su sıkıntısı çekiyordu. Biz de bunları değerlendirerek kendi bünyemizde çalışarak suyu çıkardık. Çiftçilerimiz adına çok sevinçliyim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Su hasretlerinin bittiği için sevinçli olduklarını belirten çiftçiler de yetkililere teşekkür etti.

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