Kızıltan: "Belediye Başkanlarının Uyum İçinde Mersin İçin Çalışmalarını Bekliyoruz"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yeni seçilen belediye başkanlarının siyasi parti ayrımı yapmaksızın birlik, beraberlik ve uyum içinde Mersin için çalışmalarını beklediklerini ifade ederek, verilen sözlerin takipçisi olacaklarını yineledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yeni seçilen belediye başkanlarının siyasi parti ayrımı yapmaksızın birlik, beraberlik ve uyum içinde Mersin için çalışmalarını beklediklerini ifade ederek, verilen sözlerin takipçisi olacaklarını yineledi.



MTSO Başkanı Kızıltan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, 31 Mart seçimlerinin Türkiye ve Mersin'de huzur içinde tamamlandığını belirten Kızıltan, "Her zaman dediğimiz gibi özgür yapılan seçimlerin kaybedeni olmaz, kazanan demokrasidir. Bu makamlar hizmet makamlarıdır ve milletimiz kime teveccüh etmişse hepimizin seçilen kişileri seçildiği yerin tamamını kucaklayan başkanlar olarak görüyoruz" dedi.



Seçilen belediye başkanlarının artık işlerinde siyaset üstü davranarak hareket etmelerini isteyen Kızıltan, "Artık zaman çalışma ve vaatleri yerine getirme zamanıdır. Türkiye genelinde de Mersin özelinde de özellikle seçimlerin sürecinde ekonominin baş gündem olması, adayların projelerinin odak noktasının ekonomi, iş ve AŞ olması; iş dünyasının öneri ve uyarılarına kulak verildiğini göstermiştir. Umuyoruz artık yerel yönetimler ülkenin ve illerin, hatta ilçelerin ekonomisinde ne kadar önemli olduklarını anlarlar ve ekonomiye daha çok entegre olurlar" ifadelerini kullandı.



MTSO olarak yeni seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere, merkez ve tüm ilçelerde seçilen tüm başkanları, meclis üyelerini ve tüm muhtarları kutladıklarını kaydeden Kızıltan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Siyasi parti ayrımı yapmaksızın birlik, beraberlik ve uyum içinde Mersin için çalışmalarını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. MTSO olarak, tüm Mersin dinamikleri olarak, kişisel olarak da kurumsal olarak da verilen sözlerin takipçisi olacağımızı söylemiştik. Tüm seçilen başkanlarımız bilsin ki, yapılan iyi işlerin destekçisi, eksiklerin hatırlatıcısı, yanlışların ise uyarıcısı olacağız. Hayırlı olsun Türkiye, hayırlı olsun Mersin." - MERSİN

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