Kızıltan: "Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız" - Son Dakika

Kızıltan: "Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız"

10.12.2020 11:14
Kızıltan:

MERSİN (İHA) – MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Toros Üniversitesi Toros Üni TV'de katıldığı canlı yayında, Mersin'de ticaret ve sanayinin çok geliştiğini belirterek, "Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız" dedi.

MERSİN (İHA) – MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Toros Üniversitesi Toros Üni TV'de katıldığı canlı yayında, Mersin'de ticaret ve sanayinin çok geliştiğini belirterek, "Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız" dedi.

Toros Üni TV'de yayınlanan "Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem" programının bu haftaki canlı yayın konuğu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan oldu. Başkan Kızıltan, program öncesi Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz'ü ziyaret etti. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Sertaç Özveren, Genel Sekreter Serhat Reşit Aşkın ve Programı Moderatörü Prof. Dr. Ahmet Özer katıldı.

"Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız"

Daha sonra canlı yayına katılarak oda çalışmaları ve ekonomik gündemi değerlendiren Başkan Kızıltan, MTSO'nun ticareti kolaylaştıran, rekabet ortamını düzenleyen, adil şekilde piyasanın oluşması için gerekli çalışmaları yürüten bir kurum olduğunu vurguladı. Mersin'de ticaretin çok geliştiğini, özellikle dış ticaret konusunda ciddi bir deneyim olduğunu belirten Kızıltan, "Sanayide de bir hayli geliştik. Lojistikte dünyada sayılı şehirlerden bir tanesi Mersin. Tarım önemli. Turizm biraz geri gidiyor ama bu alanda da gelişmesine yönelik çok çalışma var. Mersin'de lojistik marka, tarımda da birçok üründe markayız. Sanayimiz de son yıllarda artış gösteriyor, bu alanda da marka kent olmaya yakınız" diye konuştu.

Mersin'in çok kimlikli ve güçlü kimlikleri olan bir kent olduğunun altını çizen Kızıltan, Mersin'de yatırım yapmak isteyen çok fazla yatırımcı olduğunu vurguladı. Kızıltan, " OSB'lerimiz kuruluyor. Tarsus'ta biri karma diğeri tarım ihtisas olmak üzere 2 tane OSB'nin tahsisleri başladı. Silifke'de var, Erdemli'de kurulacak. MTOSB'ye yoğun talep var" ifadelerini kullandı.

Mersin'in doğal bir statüsü olduğunu dile getiren Kızıltan, "Kentimizi iyi anlatmalıyız. Pandemi olmasa planlarımız vardı. İlk adımı İstanbul'da atmıştım. İstanbul Sanayi Odası Meclisine davet edilmiştim. Orada meclis üyelerine hitap ettim. İstanbul'da ülkenin çok büyük sanayicileri mecliste. Deneyimli yaşlı sanayicilerle sohbet imkanı buldum. Mecliste ise Mersin ve Çukurova'nın imkanlarını anlattım. Artık İstanbul'un tıkandığını belirtip, 'Sanayiyi Mersin gibi güçlü olanakları olan kentlere taşıyalım hem İstanbul'u kurtaralım hem de Anadolu'yu güçlendirip Türkiye'yi kalkındıralım' dedim. Bunu devam ettirecektik. Ardından bir planımız oldu. Bu planı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaştık ve o da benimsedi. Artık kentler tek başına kalkınma çabasına girmesin, birlikte hareket etsin diye düşündük. Mersin, Adana, Hatay'ı içine alan bölgede bir Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı hazırlayıp hükümete sunalım dedik. Rifat Bey 'Çok güzel fikir. Siz el ele verirseniz Mersin, Adana, Hatay'ın önünde kimse duramaz' dedi. Pandemi öncesinde bunu planlamıştık. Rifat Bey de gelecekti, TEPAV bu konuda bir çalışma hazırlayacaktı ve Mersin'de lansmanı yapacaktık ki, bir ay sonra pandemi patladı. Öyle bir planlama yapacağız ki, tepeden değil, kim tepeye en güçlü ulaşıyorsa o planını anlatsın değil, kentin özelliklerine uygun planlama yapılmalı. Oranın iklim yapısı, yer altı ve yer üstü kaynakları, insan kaynakları değerlendirilmeli. Herkes hinterlandındaki illerle bir araya gelip bölgesel plan yapmalı" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kızıltan: Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız
Kızıltan: Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız
Kızıltan: Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret, Mersin, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızıltan: 'Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız' - Son Dakika Ekonomi


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