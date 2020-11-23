Kızıltan: "Mersin net ihracatçı bir kenttir" - Son Dakika

Kızıltan: "Mersin net ihracatçı bir kenttir"

23.11.2020 11:40
Kızıltan:

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin ihracatının 3'üncü çeyrekte yüzde 4 artışla 2 milyar 200 milyon dolara ulaştığını belirterek, "İhracatı her zaman ithalatından fazla olan Mersin, bir kez daha net ihracatçı bir kent olduğunu gösterdi.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin ihracatının 3'üncü çeyrekte yüzde 4 artışla 2 milyar 200 milyon dolara ulaştığını belirterek, "İhracatı her zaman ithalatından fazla olan Mersin, bir kez daha net ihracatçı bir kent olduğunu gösterdi. Türkiye genelinde yüzde 2'lik bir payla en çok vergi veren 5'inci kentiz. Eğer vergi bir ekonomik gösterge ise bizce Mersin Türkiye'nin en büyük ilk 5 ekonomisi içindedir" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, korona virüs (Covid-19) sürecinde son ekonomik gelişmeleri ve Mersin'in ulaştığı noktayı, yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Sağlıkta olduğu gibi ekonomide de Covid ile mücadelenin devam ettiğine işaret eden Kızıltan, pandemi sürecinin ekonomide başlı başına büyük bir etkiye neden olduğunu kaydetti. 2020 Mart ayı başında yaşanan ekonomideki kapanmamanın haziran ayında piyasaların nispeten açılmasıyla bir toparlanma sürecine girdiğini belirten Kızıltan, "Ancak, sorun gerçekten büyük ve hala ciddi bir şekilde devam ediyor. Bundan dolayı ekonomimize katkı verecek bir büyüme beklentisinde bulunmak zor ama makro ve mikro göstergelerde toparlanmayı net şekilde görüyoruz. Sanayi üretimi artıyor, kapasite oranları artıyor. Bu da üretimin olduğunu ve devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Hukuk ve adalet reformunu önemsiyoruz"

İş dünyası olarak geleceğe her zaman umutla bakan bir camia olduklarını dile getiren Kızıltan, "Mücadele bizim günlük hayatımızın bir parçası. Bu mücadeleyi de her şeye rağmen en güzel şekilde veriyoruz. Ancak, gerek ulusal gerekse küresel anlamda yaşanan bu zorlukları atlatmak için her zaman dile getirdiğimiz var olan potansiyellerimizi harekete geçirmek için birçok ev ödevimiz olduğunu da görmek zorundayız. Yapısal reform denen konuya odaklanmak zorundayız ki, bu sadece ekonomik önlem ve girişimlerle sınırlı değil, işin bir yönü de hukuk konusudur. Demokratik, laik, evrensel değerlere inanan, temelinde evrensel hukuk olan bir devlet olabilmenin değerini ve gücünü bilmeliyiz ve bu değerleri daha çok desteklemeliyiz, çünkü bu, güven oluşturan bir konudur. Bu anlamda son günlerde gündeme gelen hukuk ve adalet reformunu önemsiyoruz. Bunun sorunlarımızın çözümünde en az ekonomik önlemler kadar önemli ve etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Mersin net ihracatçı bir kenttir"

Bu süreçte Mersin'in ekonomik verilerini de paylaşan Kızıltan, bu rakamların umutları artırdığını vurguladı. Mersin olarak yılın 3'üncü çeyreğinde ihracatta yüzde 4'lük bir artış olduğunu ve ihracatın daha 2020 yılını tamamlamadan 2 milyar 200 milyon doları gördüğünü ifade eden Kızıltan, şöyle devam etti: "İhracatı her zaman ithalatından fazla olan Mersin, bir kez daha net ihracatçı bir kent olduğunu gösterdi. Sanayi üretiminde yılın 2'nci çeyreğinde sıkıntılar yaşansa da 3'üncü çeyrekte Mersin olarak önemli bir toparlanma yaşadık ve sanayi üretiminin bu ihracat artışında önemli bir katkısı oldu. Mersin olarak sanayi sektöründe enerji tüketiminde yüzde 33'lük bir artış gördük. Bu da Mersin'in sadece tarım, lojistik ve dış ticaret kenti değil, aynı zamanda sanayi kenti olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Mersin'de kurulan firma sayısında artış görüyoruz. Kapanan firma sayısında azalma görüyoruz. Dinamik bir ekonomiye sahibiz. Vergi tahsilatında Türkiye genelinde yüzde 2'lik bir payla en çok vergi veren 5'inci kentiz. Eğer vergi bir ekonomik gösterge ise bizce Mersin Türkiye'nin en büyük ilk 5 ekonomisi içinde demektir. Yılın ilk 9 ayında ilimiz bütçe gelirleri yüzde 24 artmış ve 14 milyar olmuş; bütçe giderleri ise 7,6 milyarda kalmıştır. Yani, Mersin her anlamda aldığından fazlasını ülkesine veren, katma değer oluşturan bir kent olmuştur. Mersin olarak ülkemize sosyal ve ekonomik tüm sorunlarımıza omuz veren, destek olan bir kent olmaktan gurur duyuyoruz. Ancak, Mersinliler ve Mersin iş dünyası olarak eğer yarım kalan veya planlanan makro yatırımlar tamamlanırsa ülkemize çok daha büyük katkılar vereceğimize inanıyoruz."

Sanayi alanında bu olumlu göstergelere rağmen, hizmetler sektöründe yeni Covid önlemlerinin zaten kötü durumda olan işletmeleri durma noktasına getirdiğine dikkat çeken Kızıltan, "Toparlanmaya fırsat bulamayan işletmeler, yeniden kısıtlı çalışma veya kapanma noktasına geleceklerdir. Turizm sektörü burada başı çeken sektördür. Kredilere ulaşmak büyük bir sorun olsa da sadece kredilerle de sorun çözülecek gibi görünmüyor. Bu kesime devlet doğrudan maddi destek yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Çukurova Havalimanında mutlu sona yaklaşıyoruz"

Geçen günlerde yapılan TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Mersin Ana Konteyner Limanı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söylediğini anımsatan Kızıltan, şunları kaydetti:

"Bu yeni Ana Konteyner Limanı Mersin ve bölge için gerçekten çok önemli. Mersin Doğu Akdeniz'in en etkin limanı konumundadır ve ülkemizin Akdeniz'deki rekabeti ve üstünlüğü için hayati bir noktadır. Lojistik ve dış ticareti ülkenin stratejik sektörü kabul eden bir Türkiye için bu yatırım vazgeçilmezdir, elzemdir. Geciktirilmesi ülkenin zenginliğinin ötelenmesidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın konuya olan ilgisi bizleri mutlu etmiştir. Öte yandan artık bir yılan hikayesine dönen ve zaman zaman umutların tükendiği Çukurova Havalimanı konusunda Cumhurbaşkanımızın koyduğu son nokta gerçekten Mersin ve Adana adına, tüm Çukurova adına en mutlu haber olmuştur. 20 Kasım Cuma itibariyle Çukurova Havalimanının üst yapı ihalesi yapılmıştır. Önemli olan potansiyeller değil, bu potansiyelleri ertelemeden harekete geçirmektir. Ülkemizin boşa geçirecek zamanı yoktur. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha katma değerli işler yapmak, insanımıza iş ve AŞ vermek, gençlerimizi ekonomiye entegre etmek, kadınlarımızı ekonominin ve üretimin parçası yapmak, dijital ekonomiye geçişi tamamlamak, temelinde pozitif bilimler olan, sorgulayan, analitik bir eğitim sistemini kurmak başta olmak üzere ne çok ev ödevimiz var. Biz iş dünyası olarak elimizi taşın altına sokmaya hazırız, yeter ki sesimize kulak verilsin, yeter ki bu sorunların çözümünde en önemli paydaş olduğumuz unutulmasın." - MERSİN

Kızıltan: Mersin net ihracatçı bir kenttir

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Mersin, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızıltan: 'Mersin net ihracatçı bir kenttir' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir         
10:03
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor 3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor         
23:04
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 12:14:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızıltan: "Mersin net ihracatçı bir kenttir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei