Kızıltan: "Yapılandırmanın kapsamı daha geniş tutulmalı" - Son Dakika

Kızıltan: "Yapılandırmanın kapsamı daha geniş tutulmalı"

09.11.2020 10:49
Kızıltan:

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Torba Yasayla getirilmesi beklenen yapılandırmanın kapsamının daha geniş tutulmasını ve iş dünyasının somut taleplerinin göz önünde bulundurulmasını istedi.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Torba Yasayla getirilmesi beklenen yapılandırmanın kapsamının daha geniş tutulmasını ve iş dünyasının somut taleplerinin göz önünde bulundurulmasını istedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yaptığı açıklamayla önümüzdeki günlerde TBMM'nden geçmesi beklenen Torba Yasa ile ilgili iş dünyasının beklentilerini anlattı. Torba Yasa ile gelecek olan yapılandırma kapsamının geniş tutulmasını talep eden Kızıltan, yapılacak düzenlemelerin yalnızca işveren için değil, ülke ekonomisi için önem taşıdığını vurguladı.

"Bu süreçte KOBİ'ler ayakta durursa Türkiye ekonomisi ayakta durur"

Pandemi sürecinin iş dünyası önünde ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve ne kadar devam edeceğini kimsenin kestiremediğini hatırlatan Kızıltan, "Bu süreçte KOBİ'ler ayakta durursa Türkiye ekonomisi ayakta durur. Matrah artırımı imkanı temin edilmeli. Yapılandırma ilk kez yapılmıyor. Yeni yapılandırmanın farkı sadece kesinleşmiş kamu alacaklarıyla sınırlı olması. İhtilaflı vergi borçları ve inceleme aşamasındaki muhtemel borçlar kapsamda değil. Kanun teklifinde, matrah artırımı, kasa ve stok affı, ortaklara borçların tasfiyesi gibi düzenlemeler yok, ki bunlar iş dünyasının beklediği daha temel sorunlardır. Bu uygulamayla Gelir İdaresi tahsil edemediği vergiyi tahsil edecek, ödeme periyotlarını bilecek, bütçe nakit akışını düzenleyebilecek. İşletmelerin de geçmişe yönelik vergi belirsizliği ortadan kalkacak. İşletme kayıtlarıyla fiili durumu örtüşecek. İşletme kayıtlarına girmemiş yurt içi ve yurt dışı kaynakların kayıt altına alınması sağlanacak. Yapılandırma kapsamında; vergi idaresinin alacaklı olduğu bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; ayrıca Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zamları; ek olarak belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi gibi bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları giriyor. Bunların yanında, Sosyal Güvenlik Kurumuna, belediyelere, özel idarelere, YİKOB'lara, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve İhracatçı Birlikleri gibi meslek örgütlerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara, kalkınma ajanslarına, Türk Standartları Enstitüsüne, Kredi Yurtlar Kurumuna, il özel idarelerinin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlere olan bazı borçlar da yapılandırılıyor" dedi.

"Yapılandırmanın kapsamı daha geniş tutulmalı"

Bugüne kadar pek çok yapılandırma kanunu yasalaştığını ve önemli bir tecrübe biriktiğini dile getiren Kızıltan, "Bundan dolayı bu konuda yapılan önceki çalışmalar göz önünde bulundurularak çok daha kapsamlı bir uygulamanın yapılabilmesi mümkündür. İş dünyası uzun süredir sıkıntı içinde ama pandemi ile bu sorunlar küresel ekonomik daralma, ülke içindeki döviz kurlarının öngörülmez artışı, bölgesel sorunlardan dolayı kapanan pazarlar ile birleşince dayanılmaz boyuta geldi. Bu anlamda yapılandırmanın daha geniş tutulması ve iş dünyasının somut taleplerinin göz önünde tutulması hem iş dünyasına hem de Türk ekonomisine az da olsa nefes aldıracaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kızıltan: Yapılandırmanın kapsamı daha geniş tutulmalı

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Torba Kanun, Mersin, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızıltan: 'Yapılandırmanın kapsamı daha geniş tutulmalı' - Son Dakika Ekonomi


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