Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma
7 saat önce
MARDİN'in Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:43 Kaynak: DHA
MARDİN'in Kızıltepe
Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz
, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Valilik, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam
'ı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, Yılmaz'ın yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.
Görevlendirme üzerine polisler belediye önünde güvenlik önlemi aldı.
- Mardin
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