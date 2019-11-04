Son Dakika Haberleri: Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma
Son Dakika Güncel Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma

7 saat önce

MARDİN'in Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Valilik, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, Yılmaz'ın yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Görevlendirme üzerine polisler belediye önünde güvenlik önlemi aldı.


- Mardin
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:43 Kaynak: DHA
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