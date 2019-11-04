Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (2)
6 saat önce
YILMAZ AYRILDI, KAYMAKAM GÖREVE BAŞLADIMardin Valiliği'nce, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, belediyeden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:45 Kaynak: DHA
YILMAZ AYRILDI, KAYMAKAM GÖREVE BAŞLADI
Mardin Valiliği'nce, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, belediyeden ayrıldı. Polisler ise çevresinde güvenlik önlemi aldıkları belediyede inceleme yaptı.
Valilik tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam
ise belediye binasına geçip, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı.
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