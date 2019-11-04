Son Dakika Haberleri: Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (2)
Son Dakika Güncel Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (2)

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (2)

7 saat önce

YILMAZ AYRILDI, KAYMAKAM GÖREVE BAŞLADIMardin Valiliği'nce, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, belediyeden ayrıldı.

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (2), System.String[]

YILMAZ AYRILDI, KAYMAKAM GÖREVE BAŞLADI

Mardin Valiliği'nce, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, belediyeden ayrıldı. Polisler ise çevresinde güvenlik önlemi aldıkları belediyede inceleme yaptı.Valilik tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ise belediye binasına geçip, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı.


Halkların Demokratik Partisi, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
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