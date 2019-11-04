Son Dakika Haberleri: Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (3)
Son Dakika Güncel Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (3)

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (3)

8 saat önce

KAYMAKAM: VERGİLER HALKA HİZMET OLARAK DÖNECEKMardin Valiliği'nce Kızıltepe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı.

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (3), System.String[]

KAYMAKAM: VERGİLER HALKA HİZMET OLARAK DÖNECEK

Mardin Valiliği'nce Kızıltepe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı. Kaymakam Çam, belediye personeline vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edilmesi yönünde talimat verdi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olacaklarını kaydeden Çam, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın en şekilde hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamak olacak. İhtiyaçlarımızı çok kısa sürede belirleyip önceliklerimizi belirleyeceğiz. Acil durumları gerektiren sokaklardan başlayıp, bir an önce çalışmalara başlayacağız. Vatandaşlardan toplanan vergiler başka yerlere değil, halka hizmet olarak geri dönecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kızıltepe Belediyesi

Güvenlik önlemi

Kaymakam Çam

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),


Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:57 Kaynak: DHA
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