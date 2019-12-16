Kızıltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan HDP'li Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
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Kızıltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan HDP'li Yılmaz tutuklandı

6 saat önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve 4 gün önce gözaltına alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızıltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan HDP'li Yılmaz tutuklandı, System.String[]

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve 4 gün önce gözaltına alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 4 Kasım'da görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Halkların Demokratik Partisi, Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
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