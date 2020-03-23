Kızıltepe Belediyesi 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimsesiz yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarının karşılaması için Vefa Sosyal Destek Gurubu uygulaması başladı.



Korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından risk grubunda olan 65 yaş grubu ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sağlıkları için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından başlatılan Vefa Sosyal Destek Gurubu uygulamasına Kızıltepe ilçesinde de başlandı. Vefa Sosyal Destek Gurubu ekibi içerisinde polis, zabıta, muhtar bulunuyor. İhtiyaç sahipleri 112-155 ve 156'dan yardım talebinde bulunabiliyor. - MARDİN