Kızıltepe Belediyesi çalışanlarına ek zam - Son Dakika

Kızıltepe Belediyesince çalışanlara ek zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ek zam ile en düşük maaşın 5 bin 250 lira olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, her zaman çalışanların yanında olduklarını belirtti.

Çam, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde geçen sene ortalama yüzde 30'luk bir zam artışı ile belediyede en düşük maaşı 4 bin 250 lira yapmıştık. Bu seneki görüşmelerimizde de çalışanlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Ocak ayı itibarıyla en düşük maaşımızı 5 bin 250 lira olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı işi yapan çalışanlarımız arasındaki ücret farkını ortadan kaldırabilmek için olabildiğince adaletli davrandığımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.