Kızıltepe Belediyesi çöplüğe dönen Ulu Cami bahçesini temizledi - Son Dakika

Kızıltepe Belediyesi çöplüğe dönen Ulu Cami bahçesini temizledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesine çevre apartmanlardan atılan çöpler büyük tepkiye neden olmuştu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesine çevre apartmanlardan atılan çöpler büyük tepkiye neden olmuştu. Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahçeye atılan çöpleri temizledi. Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan'ın 1184'te yapımını başlattığı ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan, Kızıltepe Ulu Cami'nin bahçesi çevre apartmanlardan atılan çöplerle doldu. Çöplerin bahçeye atılması vatandaşın tepkisine sebep olurken Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöpleri temizledi. Bahçenin temizlendiğini gören vatandaşlar tarihi yapıya sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Camiye çöp atan vatandaşları da kınayan ilçe sakinleri bu olayın büyük bir ayıp olduğunu vurguladı. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:24

Kaynak: İHA

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