Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla yeni tip korona virüse karşı okullar başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla yeni tip korona virüse karşı okullar başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatları doğrultusunda dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde ekipler, Cumhuriyet Meydanı, havalimanı, Özmen yer altı çarşısı, Cumhuriyet Karakolu, sağlık merkezleri, Kızıltepe Belediyesi, kaymakamlık, cami, mescit, okul, kurs merkezleri ve halkın yoğunlukla kullandığı birçok alan dezenfekte faaliyetlerini sürdürüyor.

Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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